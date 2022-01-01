В Перми начали строить тоннель под Транссибирской магистралью Он появится в створе ул. Углеуральской Поделиться Твитнуть

В ходе строительства дорожной магистрали на ул. Строителей в Перми рабочие приступили к возведению тоннеля под Транссибирской магистралью в створе ул. Углеуральской. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Работы на объекте ведёт компания ООО «ГеоСтрой».

Новый тоннель появится вблизи уже существующего на ул. Локомотивной.

В настоящее время строители выполняют устройство наклонных грунтоцементных свай под стенами защитного экрана из труб.

«Цементный раствор под давлением 400 атмосфер закачивается в пробуренную скважину и перемешивается с существующим грунтом под Транссибом, — рассказал заместитель генерального директора ООО «ГеоСтрой» Александр Ангальт. — Далее раствор твердеет, укрепляя грунт и предотвращая впоследствии его возможное обрушение и просадки конструкции тоннеля».

Следующие этапы работ: продавливание в затвердевший грунт железнодорожной насыпи при помощи специального микротоннельного комплекса 65 труб (они сформируют замкнутый контур тоннеля) и поэтапная выемка грунта — «проходка».

Новый путепровод будет состоять из двух частей: автодорожного тоннеля с двумя полосами движения и пешеходной дорожкой и трамвайной части, её возведут на перспективу. Согласно контракту, все работы подрядчик должен завершить во втором квартале 2024 года.

Еще один тоннель через Транссиб появится в створе ул. Вишерской, рядом с существующим трамвайным. Работы на объекте должны стартовать в июне.

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