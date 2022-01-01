Пермский аэропорт снова ищет подрядчика на ремонт перрона Максимальная стоимость работ — 41,1 млн руб. Поделиться Твитнуть

перрон пермского аэродрома

Константин Долгановский

Пермский аэропорт снова приступил к поиску подрядчика на ремонт асфальтобетонного покрытия перрона площадью 27,3 тыс. кв. м. Информация о конкурсе опубликована на портале госзакупок.

Отмечается, что перрон является объектом федерального имущества. Подрядчику, в частности, предстоит ликвидировать сколы кромок плит, колеи, провалы и другие дефекты на площади 19,4 тыс. кв. м.

Начальная (максимальная) стоимость работ — 41,1 млн руб.

Напомним, в конце марта 2022 года пермский аэропорт уже объявлял закупку на ремонт перрона, но желающих провести работы не нашлось. Тогда ремонт был оценён всего в 22,3 млн руб.

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