Желающих провести ремонт перрона пермского аэропорта не нашлось Стоимость работ не должна была превысить 22,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

перрон пермского аэродрома

Константин Долгановский

Пермский аэропорт не смог найти подрядчика на ремонт асфальтобетонного покрытия перрона площадью 27,3 тыс. кв. м. Согласно информация на портале госзакупок, конкурс признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

В конкурсной документации сказано, что перрон является объектом федерального имущества. Подрядчику, в частности, предстояло ликвидировать сколы кромок плит, колеи, провалы и другие дефекты на площади 17,8 тыс. кв. м.

Начальная (максимальная) стоимость работ, которые необходимо закончить за два месяца — 22,3 млн руб.

Напомним, в конце июля 2021 года Росавиация в одностороннем порядке расторгла контракт с подрядчиком «Стройтрансгаз». Организация занималась реконструкцией перрона в пермском аэропорту. В ходе проверки выяснилось, что покрытие рулёжной дорожки и перрона не соответствовало классу прочности бетона и допустимой толщине.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.