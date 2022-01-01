За сутки новые случаи коронавируса выявлены в 12 муниципалитетах Прикамья
По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи коронавируса подтверждены в 12 территориях Пермского края.
В Перми заболели 27 человек, в Октябрьском ГО — 11, в Березниках — восемь.
Три заболевших выявлено в Пермском МО, по два человека в Краснокамском и Чусовском округах.
Врачи Бардымского, Гремячинского, Добрянского, Красновишерского, Александровского и Берёзовского округов отчитались об единичных случаях заболевания.
Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 370 572 жителей региона.
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