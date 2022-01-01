За сутки новые случаи коронавируса выявлены в 12 муниципалитетах Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи коронавируса подтверждены в 12 территориях Пермского края.

В Перми заболели 27 человек, в Октябрьском ГО — 11, в Березниках — восемь.

Три заболевших выявлено в Пермском МО, по два человека в Краснокамском и Чусовском округах.

Врачи Бардымского, Гремячинского, Добрянского, Красновишерского, Александровского и Берёзовского округов отчитались об единичных случаях заболевания.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 370 572 жителей региона.

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