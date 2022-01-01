Рузанна Баталина корреспондент Сто событий за один день Празднование 299-летия Перми пройдёт 12 июня под лозунгом «Город один на миллион» Поделиться Твитнуть

Празднование Дня города (0+) в этом году состоится в традиционном формате – без ограничений, которые ранее были введены из-за пандемии коронавируса. 11 и 12 июня пермяков и гостей города ждут более 100 праздничных событий, кульминацией которых станет семиминутный фейерверк.

По сложившейся традиции праздничные мероприятия стартуют накануне Дня города. В сквере у памятника Василию Татищеву состоится передача символического «ключа от города» и вручение памятных медалей лучшим творческим и молодёжным коллективам Перми за достижения прошлого года. Благодарные лауреаты выступят с концертом.

Сквер у памятника Татищеву, 11 июня в 23:00

На площади перед Театром-Театром пройдёт программа «Мы – Россия!» и большой концерт. В 13:00 выступит хэдлайнер праздника – певица Валерия, а после неё – артисты из Перми и Екатеринбурга. Пермский губернский оркестр начнёт своё часовое выступление в 15:00.

Площадь перед Театром-Театром, городская эспланада, 12 июня с 12:00 до 22:00

В 68-м квартале эспланады состоится фестиваль барбекю – здесь будут работать уличные кафе и мангальная зона, все желающие смогут принять участие в кулинарных мастер-классах и попробовать блюда, приготовленные на самой большой сковородке в России. В рамках ярмарки «59 блюд» состоится выставка предметов старинной кухонной утвари, выступления творческих коллективов Пермского края, игры и шоу-программа для детей, танцевальный флешмоб и розыгрыш призов, будет работать фермерский рынок. В 17:00 здесь начнётся концерт «Живи и здравствуй, город мой».

68-й квартал городской эспланады, с 12:00 до 22:00

В этом году на набережной вновь проходит летний проект «Выходные на набережной». В День города гостей ждёт детский праздник с уличным представлением «Любимые сказки». Для любителей спорта пройдёт чемпионат по боксу и фестиваль боевых искусств, в котором примут участие детские спортивные коллективы, спортивные школы и мастера единоборств – около 500 спортсменов, представляющих 23 федерации. На протяжении всего дня на набережной будут выступать музыкальные группы, а в 21:00 начнётся молодёжный праздник, в рамках которого в амфитеатре выступят диджеи.

Набережная Камы, 12 июня с 12:00 до 23:00

На новом отрезке набережной – в сторону Мотовилихи от Речного вокзала – пройдёт первый Всероссийский фестиваль музыкантов-любителей «Твоя группа» (16+). Больше 1000 человек со всей России приедут, чтобы познакомиться, выступить на фестивальной сцене и получить новые знания и навыки на мастер-классах.

Пространство событий «Берег» (ул. 1905 года, 35б/1), 12 июня с 9:00 до 23:00

Во второй раз в Перми пройдёт фестиваль на Дворцовой площади. Выступят детские и взрослые творческие коллективы, пройдут разнообразные мастер-классы, флешмобы и будут работать интерактивные площадки. Состоится ярмарка пермских мастеров народных промыслов.

Площадь перед Дворцом культуры им. Солдатова, 12 июня с 12:00 до 19:00

Насыщенную программу к Дню России и Дню города подготовил Пермский зоопарк. Посетителей приглашают на показательные кормления сурикатов и обезьян, программу «Зоопарк на ладошке» и квест.

Пермский зоопарк, 12 июня с 13:00 до 16:00

Мультимедийный парк «Россия – моя история» предлагает уличную концертную программу и экскурсию по экспозиции, посвящённой Романовым.

Исторический парк «Россия – моя история», 12 июня, 14:00

Пермская филармония подготовила концертную программу в аэропорту Большое Савино.

Аэропорт Большое Савино, 12 июня, 12:30 и 17:30

На Соборной площади состоится благотворительная акция «Белый цветок» (0+), направленная на возрождение традиций милосердия Дома Романовых и приуроченная к 155-летию Международного Красного Креста. События акции включают в себя концерт, ярмарку ремёсел, ремесленные мастер-классы. Собранные средства будут направлены на нужды детского хосписа.

Соборная площадь, 12 июня, 14:00

В «Премьере» в этот день покажут фильм о Перми глазами Пастернака «Пермь — Юрятин. Транзит 1916» (12+) режиссёра Павла Печёнкина. Кинолента рассказывает о том, каким увидел губернский город Пермь в первом полугодии 1916 года 26-летний Борис Пастернак, когда приехал в гости к семье Бориса Збарского, выдающегося химика, в то время управляющего Морозовскими заводами. Незабываемые впечатления от поездки вошли затем в копилку лучших лирических стихов поэта, а город Пермь приобрел новоё имя Юрятин на страницах романа «Доктор Живаго». Фильм представят члены съёмочной команды, а после просмотра состоится сессия вопросов-ответов.

Киноцентр «Премьер», 12 июня в 16:00

Музей «Ретро-Гараж» и его друзья приглашают на уличную выставку ретро-автомобилей. С 16:00 до 16:40 всех ждёт сюрприз, подготовленный совместно с представителями Пермского отделения Свердловской железной дороги и Пермским губернским оркестром.

Спуск к набережной от Соборной площади, 12 июня, с 14:00 до 18:00

Пермский планетарий приглашает на несколько онлайн-программ (6+), посвящённых Дню города. Зрителей ждут авторские видеопрограммы Елены Поповой «Звёздный зал. Городские этюды» и Аллы Вороновой «От Руси до России».

Объединение муниципальных библиотек приглашает на серию онлайн-событий (12+), посвящённых Дню города: участников ждут краеведческая викторина «Пермь - курс 300», лекции «Пермь на Каме: 300 лет. Секреты старинных зданий» и «Горное гнездо», а также на виртуальную выставку пермских художников «На Каме».

Пермяки вновь увидят выставочный проект «Музей под открытым небом», посвящённый 300-летию Перми. В его основе – архивные фотографии из фондов Государственного архива Пермского края. Авторы выставки разделили историю на пять тематических треков: «Город детей», «Город на Каме», «Город театров», «Город заводов» и «Город людей».

«Город детей» показывает жизнь детей в Перми. На фотографиях запечатлены важные моменты и страницы в жизни ребёнка – рождение, посещение детского сада, учёба в школе, увлечения, участие в общественной жизни и спортивных мероприятиях. Главные герои выставки – юные пермяки, их эмоциональная реакция на главные события детской жизни.

«Город на Каме» напоминает о роли реки в развитии Перми, города, расположившегося на двух берегах.

«Город заводов» рассказывает о товарах, вышедших «из-под пера» пермских предприятий: пермские пушки, моторы, суда, конфеты, телефоны, мотопилы «Дружба», велосипеды и пианино «Кама» и многое другое.

«Город театров» – это экскурс в особый мир, атмосферу, этакую духовную реальность Перми. На выставке представлены запечатлённые спектакли и закулисье профессиональных и самодеятельных коллективов в разные исторические эпохи, лучшие постановки и талантливые актёры.

«Город людей» представляет собой галерею портретов тех, кто внёс свой вклад в то, как рос и развивался город. Результатами их труда и таланта мы ежедневно пользуемся, и именно им посвящена эта часть экспозиции.

Городская эспланада, парк им. Чехова, сквер им. Миндовского, сквер у ДК Кирова, сквер у ДК Калинина; ежедневно

Завершится День города праздничным фейерверком, который состоится 12 июня в 23:30 на территории спортивной школы «Летающий лыжник» и продлится семь минут.

О других событиях уикенда можно узнать в нашей традиционной афише.

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