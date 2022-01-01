Рузанна Баталинакорреспондент
Сто событий за один день
Празднование 299-летия Перми пройдёт 12 июня под лозунгом «Город один на миллион»
Празднование Дня города (0+) в этом году состоится в традиционном формате – без ограничений, которые ранее были введены из-за пандемии коронавируса. 11 и 12 июня пермяков и гостей города ждут более 100 праздничных событий, кульминацией которых станет семиминутный фейерверк.
По сложившейся традиции праздничные мероприятия стартуют
накануне Дня города. В сквере у памятника Василию Татищеву состоится передача
символического «ключа от города» и вручение памятных медалей лучшим творческим
и молодёжным коллективам Перми за достижения прошлого года. Благодарные
лауреаты выступят с концертом.
Сквер у памятника
Татищеву, 11 июня в 23:00
На площади перед Театром-Театром пройдёт программа «Мы –
Россия!» и большой концерт. В 13:00 выступит
хэдлайнер праздника – певица Валерия, а после неё – артисты из Перми и
Екатеринбурга. Пермский губернский оркестр начнёт своё часовое выступление в
15:00.
Площадь перед
Театром-Театром, городская эспланада, 12 июня с 12:00 до 22:00
В 68-м квартале эспланады состоится фестиваль барбекю – здесь
будут работать уличные кафе и мангальная зона, все желающие смогут принять
участие в кулинарных мастер-классах и попробовать блюда, приготовленные на
самой большой сковородке в России. В рамках ярмарки «59 блюд» состоится
выставка предметов старинной кухонной утвари, выступления творческих
коллективов Пермского края, игры и шоу-программа для детей, танцевальный флешмоб
и розыгрыш призов, будет работать фермерский рынок. В 17:00 здесь начнётся
концерт «Живи и здравствуй, город мой».
68-й квартал городской
эспланады, с 12:00 до 22:00
В этом году на набережной вновь проходит летний проект
«Выходные на набережной». В День города гостей ждёт детский праздник с уличным
представлением «Любимые сказки». Для любителей спорта пройдёт чемпионат по
боксу и фестиваль боевых искусств, в котором примут участие детские спортивные
коллективы, спортивные школы и мастера единоборств – около 500 спортсменов,
представляющих 23 федерации. На протяжении всего дня на набережной будут
выступать музыкальные группы, а в 21:00 начнётся молодёжный праздник, в рамках
которого в амфитеатре выступят диджеи.
Набережная Камы, 12
июня с 12:00 до 23:00
На новом отрезке набережной – в сторону Мотовилихи от Речного
вокзала – пройдёт первый Всероссийский фестиваль музыкантов-любителей «Твоя группа» (16+). Больше
1000 человек со всей России приедут, чтобы познакомиться, выступить на
фестивальной сцене и получить новые знания и навыки на мастер-классах.
Пространство событий
«Берег» (ул. 1905 года, 35б/1), 12 июня с 9:00 до 23:00
Во второй раз в Перми пройдёт фестиваль на Дворцовой площади.
Выступят детские и взрослые творческие коллективы, пройдут разнообразные
мастер-классы, флешмобы и будут работать интерактивные площадки. Состоится
ярмарка пермских мастеров народных промыслов.
Площадь перед Дворцом
культуры им. Солдатова, 12 июня с 12:00 до 19:00
Насыщенную программу к Дню России и Дню города подготовил
Пермский зоопарк. Посетителей приглашают на показательные кормления сурикатов и
обезьян, программу «Зоопарк на ладошке» и квест.
Пермский зоопарк, 12
июня с 13:00 до 16:00
Мультимедийный парк «Россия – моя история» предлагает
уличную концертную программу и экскурсию по экспозиции, посвящённой Романовым.
Исторический
парк «Россия – моя история», 12 июня, 14:00
Пермская филармония подготовила концертную программу
в аэропорту Большое Савино.
Аэропорт
Большое Савино, 12 июня, 12:30 и 17:30
На Соборной площади состоится благотворительная акция
«Белый цветок» (0+), направленная на возрождение традиций милосердия Дома
Романовых и приуроченная к 155-летию Международного Красного Креста. События
акции включают в себя концерт, ярмарку ремёсел, ремесленные мастер-классы.
Собранные средства будут направлены на нужды детского хосписа.
Соборная
площадь, 12 июня, 14:00
В «Премьере» в этот день покажут фильм о Перми глазами
Пастернака «Пермь — Юрятин. Транзит 1916» (12+) режиссёра Павла Печёнкина.
Кинолента рассказывает о том, каким увидел губернский город Пермь в первом
полугодии 1916 года 26-летний Борис Пастернак, когда приехал в гости к семье
Бориса Збарского, выдающегося химика, в то время управляющего Морозовскими
заводами. Незабываемые впечатления от поездки вошли затем в копилку лучших
лирических стихов поэта, а город Пермь приобрел новоё имя Юрятин на страницах
романа «Доктор Живаго». Фильм представят члены съёмочной команды, а после
просмотра состоится сессия вопросов-ответов.
Киноцентр «Премьер», 12
июня в 16:00
Музей «Ретро-Гараж» и его друзья приглашают на
уличную выставку ретро-автомобилей. С 16:00 до 16:40 всех ждёт сюрприз,
подготовленный совместно с представителями Пермского отделения Свердловской
железной дороги и Пермским губернским оркестром.
Спуск к
набережной от Соборной площади, 12 июня, с 14:00 до 18:00
Пермский планетарий приглашает на несколько онлайн-программ
(6+), посвящённых Дню города. Зрителей ждут авторские видеопрограммы Елены
Поповой «Звёздный
зал. Городские этюды» и Аллы Вороновой «От
Руси до России».
Объединение муниципальных библиотек приглашает на серию онлайн-событий (12+), посвящённых Дню
города: участников ждут краеведческая викторина «Пермь - курс 300», лекции
«Пермь на Каме: 300 лет. Секреты старинных зданий» и «Горное гнездо», а также
на виртуальную выставку пермских художников «На Каме».
Пермяки вновь увидят выставочный проект «Музей
под открытым небом», посвящённый 300-летию Перми. В его основе – архивные
фотографии из фондов Государственного архива Пермского края. Авторы выставки
разделили историю на пять тематических треков: «Город детей», «Город на Каме»,
«Город театров», «Город заводов» и «Город людей».
«Город детей» показывает жизнь детей в Перми. На фотографиях
запечатлены важные моменты и страницы в жизни ребёнка – рождение, посещение
детского сада, учёба в школе, увлечения, участие в общественной жизни и
спортивных мероприятиях. Главные герои выставки – юные пермяки, их
эмоциональная реакция на главные события детской жизни.
«Город на Каме» напоминает о роли реки в развитии Перми,
города, расположившегося на двух берегах.
«Город заводов» рассказывает о товарах, вышедших «из-под пера»
пермских предприятий: пермские пушки, моторы, суда, конфеты, телефоны,
мотопилы «Дружба», велосипеды и пианино «Кама» и многое другое.
«Город театров» – это экскурс в особый мир, атмосферу, этакую
духовную реальность Перми. На выставке представлены запечатлённые спектакли и
закулисье профессиональных и самодеятельных коллективов в разные исторические
эпохи, лучшие постановки и талантливые актёры.
«Город людей» представляет собой галерею портретов тех, кто
внёс свой вклад в то, как рос и развивался город. Результатами их труда и
таланта мы ежедневно пользуемся, и именно им посвящена эта часть экспозиции.
Городская эспланада,
парк им. Чехова, сквер им. Миндовского, сквер у ДК Кирова, сквер у ДК Калинина;
ежедневно
Завершится День города праздничным фейерверком, который
состоится 12 июня в 23:30 на территории спортивной
школы «Летающий лыжник» и продлится семь минут.
О других событиях уикенда можно узнать в нашей традиционной афише.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.