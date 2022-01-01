Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 10 по 13 июня Поделиться Твитнуть

10 июня в 18:30 в Пермской Арт-резиденции состоится открытие большого художественного проекта «Город на Каме» (0+). Он проходит в семи пространствах арт-резиденции и посвящён 300-летию Перми. 82 участника из Перми, Москвы, Краснодара, Березников, Чусового представляют более трёхсот произведений станковой живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, наивную живопись, художественные объекты и эскизы театральных декораций.

10 июня в 19:00 во Дворце культуры им. Солдатова состоится закрытие XIII Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает...» (6+). 20-летняя пианистка Мариамна Шерлинг — воспитанница Московской консерватории, стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, лауреат международных конкурсов — исполнит сольную партию в фортепианном концерте № 20 Моцарта. Также в этот вечер в исполнении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова прозвучит музыка Форе, Ибера и Равеля. На сайте филармонии пройдёт прямая трансляция концерта.

С 11 по 20 июня в Перми пройдёт Международный Дягилевский фестиваль, в программе которого симфонические и камерные концерты, перформансы и поэтические читки, ночные концерты, классическая и альтернативная музыка, многочисленные мастер-классы.

11 июня в 20:00 во Дворце культуры им. Солдатова состоится симфонический концерт (12+) оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Музыканты исполнят два сочинения, считающиеся вершиной жанра симфонической трагедии: «Метаморфозы» Рихарда Штрауса и Шестую «Патетическую» симфонию Петра Чайковского.

12 июня в 03:30 в Пермской художественной галерее состоится концерт-энигма Ite, missa est (18+) в исполнении хора Parma Voices. Уже по традиции программа будет объявлена только по окончании концерта.

12 июня в 15:00 и 18:00 пройдёт танц-перформанс «Труд. Май» (18+) в постановке режиссёра и хореографа Сергея Ларионова — это исследование «человека в интерьере»: танцовщицы ищут своё место среди швейных машинок под специально написанную композитором Антоном Яхонтовым «Симфонию швейных машин», а истории любви и нежности к профессии тонут в стуке и дребезжании. Место проведения перформанса будет объявлено дополнительно на сайте фестиваля.

12 июня в 20:00 на Заводе Шпагина (цех №5) состоится премьера танцевального спектакля хореографов Анны Гарафеевой и Дины Хусейн «Дыхание» (16+).

12 июня в 22:00 в частной филармонии «Триумф» будет исполнен вокальный цикл «Отчалившая Русь» (18+). Это одно из самых значимых произведений Георгия Свиридова, написанное на стихи Сергея Есенина. 12 песен цикла перемежаются с поэзией в исполнении актрисы «Электротеатра «Станиславский» Елены Морозовой. Солист —контр-тенор Андрей Немзер.

13 июня в 20:00 в Органном концертном зале состоится концерт «Шёнберг & Шуберт» (6+). В программе солистов оркестра musicAeterna соединены два камерно-ансамблевых сочинения, одно из которых открывает, другое закрывает эпоху музыкального романтизма: «Смерть и девушка» Франца Шуберта и «Просветлённая ночь» Арнольда Шёнберга.

13 июня в 23:30 в Доме Дягилева пройдёт показ фильма «Зачем снятся сны» (18+) творческого объединения «Манифест». Вокальный цикл «Глупая лошадь», лежащий в основе картины, прозвучит в исполнении солистки хора musicAeterna Екатерины Дондуковой (сопрано) и пианиста Николая Мажары.

С 11 по 20 июня в частной филармонии «Триумф» будет работать фестивальный клуб Дягилевского фестиваля. В программе клуба более 70 бесплатных событий: занятия йогой, мастер-классы по вокалу и встречи с постановщиками и артистами, дневная дискотека, лекции об искусстве и многое другое.

Подробная афиша Международного Дягилевского фестиваля в группе ВКонтакте.

11 и 12 июня с 9:00 до 23:00; 13 июня с 9:00 до 13:00 в пространстве событий «Берег» (берег Камы) пройдёт первый Всероссийский фестиваль музыкантов-любителей «Твоя группа» (16+). Больше 1 тыс. человек со всей России приедут, чтобы познакомиться, выступить на фестивальной сцене и получить новые знания и навыки на мастер-классах.

C 11 июня в 22:00 на сайте OperaVision стартует трансляция 11 Международного конкурса вокалистов им. Станислава Монюшко (12+). Этот конкурс является крупнейшим певческим конкурсом в Польше и одним из ведущих событий такого рода в мире.

12 июня с 12:00 до 23:30 в Перми отметят День города (0+). Программа включает более 100 мероприятий, которые пройдут в самых разных частях города: фестиваль барбекю, концерт певицы Валерии, игры, конкурсы и многое другое. Подробную афишу мы опубликуем позже.

12 июня в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают в Венскую оперу — зрители увидят оперу Гаэтано Доницетти по роману Вальтера Скотта «Лючия ди Ламмермур» (12+). Режиссёр Лоран Пелли и художник Шанталь Тома создали спектакль, ориентируясь на эстетику немого фильма Жана Эпштейна «Падение дома Ашеров» (1928 год, по рассказу Эдгара По) — зловеще-загадочная атмосфера в сдержанных чёрно-белых формах, которые взрывает ярко-красными пятнами кровь, пролитая Лючией.

12 июня в 16:00 в киноцентре «Премьер» состоится специальный показ фильма «Пермь — Юрятин. Транзит 1916» (12+) режиссёра Павла Печёнкина. Кинолента рассказывает о том, каким увидел губернский город Пермь в первом полугодии 1916 года 26-летний Борис Пастернак, когда приехал в гости к семье Бориса Збарского, выдающегося химика, в то время управляющего Морозовскими заводами. Фильм представят члены съёмочной команды. После просмотра состоится сессия вопросов-ответов.

фото: пресс-служба киноцентра «Премьер»

13 июня в 20:00 в частной филармонии «Триумф» театр «Балет Евгения Панфилова» продолжит показ спектаклей из «золотой коллекции» Евгения Панфилова. В преддверии закрытия 35 сезона зрителей ждёт спектакль «Капитуляция» (18+), премьера которого состоялась в 2001-м.

До 24 июня Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на книжную выставку к Дню России, приуроченную к дате принятия Декларации о государственном суверенитете России. В экспозиции представлены: Декларация о суверенитете, Конституция РФ, заметки и высказывания президента РФ о России, книги о государственной символике, размышления политических деятелей о России, её развитии в современном мире.

До 30 июня Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку «Николай Дроздов: доброта, покорившая мир» (12+). В книгах и периодических изданиях на выставке повествуется о жизни, творчестве, увлечениях Николая Николаевича Дроздова. Изюминкой стали книги серии «По страницам телепередачи «В мире животных», написанные в соавторстве с журналистом-экологом Алексеем Макеевым. Это рассказы о лучших отечественных и зарубежных заповедниках, национальных парках, природных резерватах, заказниках, зоопарках, дельфинариях и животных, которые там обитают.

До 30 июня в Перми проходит фестиваль-игра «Горки» (0+). В эти выходные ребят и их родителей ждут экскурсия «Инопланетное и земное: Балатово», водная прогулка на сап-бордах по Каме «Река и завод: как начиналась Пермь» и многое другое. Путеводители можно взять в любом из музеев-участников: Пермской государственной художественной галерее, Доме Мешкова, Музее пермских древностей, Детском музейном центре, Музее современного искусства PERMM и Музее истории Пермского университета. Подробная афиша фестиваля в группе ВКонтакте.

До сентября каждые пятницу, субботу и воскресенье на набережной Камы проходит мультижанровый фестиваль «Выходные на набережной. Новый сезон» (0+). В программе: игровые площадки и фотозоны, мастер-классы для детей и взрослых, лекции и тренинги, выступления уличных музыкантов и творческих коллективов, спортивные мероприятия и тренировки под открытым небом, интерактивная площадка для детей и многое другое. Подробная афиша фестиваля в группе ВКонтакте.

До 3 декабря на сайте Medici.tv доступна запись финального концерта Международного конкурса дирижёров в Роттердаме (16+). Прозвучит, в том числе, написанное специально по этому случаю произведение Night Flight нидерландского композитора Джои Рукенса.

До 18 марта 2024 года на сайте «Ваш досуг» можно увидеть запись концерта Les Percussions de Strasbourg: Pleiades & Persephassa Янниса Ксенакиса (12+). Инженер и композитор Яннис Ксенакис сочетает в своём творчестве музыку, архитектуру и математику. Совместно с ансамблем Percussions de Strasbourg он работал над проектом Persephassa — произведением, в котором публика оказывается в центре круга, образованного музыкантами. Так тело слушателя становится инструментом и ретранслятором музыки. Вторым совместным проектом стал Pleiades, один из шедевров Ксенакиса, для которого был специально создан инструмент «сикксен».

До 24 сентября 2023 года на сайте «Ваш досуг» можно увидеть запись концерта Les Talens Lyriques (12+). В парижском театре Шатле вокальный ансамбль Talens Lyriques под руководством Кристофа Руссе отдаёт дань уважения Генделю как мастеру итальянской оперы. Сандрин Пьо и Ева-Мод Юбо исполняют арии из "Альцины", "Тамерлана" и "Юлия Цезаря".

Ежедневно в лектории культурного пространства «Часовой завод» можно послушать и посмотреть видеолекцию «Pale blue dot: почему человеку мало Земли?» (12+).

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