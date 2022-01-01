Елена Синица В Пермском крае 11 июня ожидаются грозы Также возможны порывы ветра до 17 м/с Поделиться Твитнуть

В субботу, 11 июня, в Пермском крае ожидается облачная погода, ночью возможны дожди. Также в отдельных районах будет туман, местами грозы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Ветер будет северо-западный, западный ночью 5—10 м/с, днём до 7—12 м/с, местами порывы до 17 м/с.





Температура воздуха ночью составит 8…13°, днём 17…22°, местами по северу до 12°.

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