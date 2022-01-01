УЗПМ выступил партнером премии «Настоящие люди» Поделиться Твитнуть

Уральский завод противогололедных материалов (ООО «УЗПМ») выступил партнером общественной премии «Настоящие люди», организованной ко Дню города Перми редакцией «Комсомольская правда».





В течение месяца каждый желающий мог выдвинуть кандидатуру любого жителя Прикамья, который, по его мнению, своей профессиональной или общественной деятельностью делает Пермь великой. Это самые обычные люди, однако их жизнь и поступки заставляют говорить о них как о героях нашего времени. Они спасают чужие жизни, заботятся о тех, кто нуждается в поддержке и особом внимании, воспитывают чемпионов и героев края, делают Пермь лучше, красивее, здоровее, уютнее. На голосование было выдвинуто 37 прикамцев самых разных профессий, включая школьников и студентов.





Коллектив Уральского завода противогололедных материалов направил на премию «Настоящие люди» сотрудников краснокамской производственной площадки — Антона Некрасова и Вячеслава Басалгина. Критерием отбора для выдвижения кандидатов стали добросовестность в работе и высокие производственные показатели, общественная значимость их интересов и увлечений, альтруизм и человеколюбие. Антон Некрасов — донор с 16-летним стажем, многодетный отец и первоклассный токарь-фрезеровщик, постоянно повышающий квалификацию. Вячеслав Басалгин — прославленный самбист, обладатель 49 медалей, мастер спорта международного класса, талантливый тренер в прошлом и ценный сотрудник, эффективный упаковщик в настоящем.





За кандидатов из разных уголков Пермского края было отдано 18 тысяч голосов. Победителей премии озвучили в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Ими стали: председатель высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев; волонтер, автор благотворительного проекта «КомандаДоброТЫ» Эдуард Караваев; педагог, руководитель волонтерского отряда «Радуга» Галина Анисимова. Символично, что лидер премии — Алексей Дударев — в момент эфира находился в командировке с гуманитарной миссией. Подарок от завода-партнера приняла его дочь Дарья, которая тоже выбрала профессию спасателя.





«Для нас большая честь быть партнером народной премии, — прокомментировал итоги премии генеральный директор Уральского завода противогололедных материалов Дмитрий Пылёв. — Как говорится, настоящие люди не те, что красиво говорят, а те, что правильно живут. Вот и наши герои живут в согласии с внешним миром, интуитивно пытаясь сделать его лучше, счастливее. Их поступки идут от души, потому что они так чувствуют, так живут. Они не ждут похвалы и награды за добрые деяния. Они и есть гордость Перми, те, на кого стоит равняться».





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