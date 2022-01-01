Елена Синица В рамках нацпроекта в Перми отремонтируют два участка ул. Куйбышева Поделиться Твитнуть

Фото архив ИД "Компаньон"

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Перми отремонтируют два участка ул. Куйбышева. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В этом сезоне улицу отремонтируют на участке от ул. Чкалова до ул. Лодыгина. Его протяжённость составляет 2,18 км.





Сейчас подрядчик выполняет фрезерование старого дорожного покрытия. Также планируется замена бортового камня, ремонт парковок и съездов, обновление пешеходной части. Ремонт выполняет ООО «Аракс», стоимость работ — 134,6 млн руб. Сдать объект планируется до 16 октября.





Кроме этого, нынче начнётся ремонт ещё одного участка улицы — от ул. Революции до ул. Белинского. Его протяжённость 1,17 км. Подрядчика планируется выбрать до конца июля. На этом участке также обновятся дорожная одежда, бортовой камень, тротуары, газоны и дорожные знаки.

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