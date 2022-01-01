Елена Синица Банк России снизил ключевую ставку до 9,5% годовых Следующее заседание Центробанка состоится 22 июля Поделиться Твитнуть

В пятницу, 10 мая, Центральный банк РФ снизил ключевую ставку на 150 б.п., до 9,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем, замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле», — говорится в сообщении.





ЦБ резко повысил ключевую ставку 28 февраля — с 9,5 до 20% годовых, после начала спецоперации на Украине в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. Чуть более чем через месяц ставка начала падать: 8 апреля она снизилась до 17%, 29 апреля — до 14%, 26 мая — до 11%.





Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 июля 2022 года.

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