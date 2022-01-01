Елена Синица За январь-апрель 2022 года жителям края были выданы автокредиты на общую сумму 4,1 млрд руб. Это на 41,3% меньше, чем годом ранее Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За январь-апрель 2022 года жителям Пермского края были выданы автокредиты на общую сумму 4,1 млрд руб. Это на 41,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (в январе-апреле 2021 года — 7 млрд руб.). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране за это время было выдано автокредитов на 221,2 млрд руб. Это на 30% меньше, чем за январь-апрель 2021 года (тогда — 340,4 млрд руб.).





Наибольший объём выданных автокредитов в регионах РФ за четыре месяца 2022 года был отмечен в Москве (28,4 млрд руб.), Московской области (18,3 млрд руб.), Санкт-Петербурге (15,5 млрд руб.), Краснодарском крае (10,4 млрд руб.) и Республике Татарстан (8,2 млрд руб.).

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