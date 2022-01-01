В Пермском крае подтверждено 59 новых случаев COVID-19 Выздоровели 79 местных жителей, один человек скончался Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошлые сутки в Пермском крае подтверждено 59 новых случев COVID-19. Заболели, в том числе, 9 детей и 28 жителей старше 60 лет. Выздоровели 79, один человек скончался.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 370 572, погибших от ковида — 8824.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находится 171 пациент, 31 из них в тяжёлом состоянии, восемь подключены к аппаратам ИВЛ.





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