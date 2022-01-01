В сквере Решетникова в Перми началась установка скульптурного бюста Михаила Романова Официальное открытие памятника — 12 июня Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми в сквере Решетникова в эти минуты рабочие устанавливают скульптурный бюст Михаила Романова. Официальное открытие памятника запланировано на 15:00 12 июня. (0+)

Автор бюста — пермский скульптор Алексей Матвеев, известный благодаря памятникам Александру Попову, профессору Павлу Преображенскому и другим.

Бюст Романова

permkrai.ru

12 июня для открытия памятника выбран неслучайно. Считается, что именно в этот день в 1918 году Великий князь Михаил Александрович, находившийся в Перми под надзором, был расстрелян большевиками. Могила его до сих пор не найдена. Проживал Михаил Романов в Королёвских номерах (ул. Сибирская,5) — здание расположено в непосредственной близости от сквера Решетникова.

В воскресенье,12 июня, мультимедийный парк «Россия — моя история» также приглашает всех желающих на экскурсию по экспозиции, посвящённой Романовым. (0+) Начало в 15:00.

Кроме того, 12 июня в Перми пройдёт крестный ход, посвященный памяти мученической кончины Великого князя Михаила Романова. В связи с чем, в этот день с 11:00 до 14:00 часов на время будет перекрываться движение транспорта по улицам Соликамской, Мостовой, Огородникова, Кузнецкой, Целинной, Лянгасова.

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