Елена Синица УФАС взяло на контроль проблему электроснабжения в Кунгуре Администрация города должна проинформировать УФАС о принятых мерах до 8 июля Поделиться Твитнуть

Пермская антимонопольная служба взяла на контроль проблему электроснабжения в Кунгуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Изначально ОАО «МРСК Урала» обратилось в ведомство с просьбой помочь в решении вопроса электроснабжения Кунгура. Дело в том, что срок концессионного соглашения между компанией и администрацией города истёк в мае 2022 года. Из-за этого возник вопрос дальнейшей эксплуатации электросетевых объектов Кунгура, чтобы при этом не поставить под угрозу электроснабжение города.





ОАО «МРСК Урала» пока продолжает обслуживать электросетевой комплекс города, однако вправе отказать в своих услугах, так как сейчас не имеет на это законных оснований. В администрации Кунгура утверждают, что процесс организации заключения концессии находится пока в разработке. При этом возможно создание подведомственной организации с последующей передачей ей электросетевого имущества, добавили там.





В то же время прокуратура Кунгура считает нужным дать правовую оценку бездействия горадминистрации. По мнению краевых властей, ситуация не приведёт к коллапсу. Власти считают, что на рынке и множество территориальных сетевых организаций, которые могут взять на баланс объекты электросетевого хозяйства Кунгура.





УФАС же порекомендовал администрации города до 23 июня заключить краткосрочный договор на обслуживание муниципальных электросетевых объектов. В этот же срок предлагается согласовать с ОАО «МРСК Урала» вопросы по технологическому присоединению объектов к электросетям по действующим договорам и вновь поступившим заявкам на подключение.





Кроме этого, в срок до 1 июля предлагается утвердить дорожную карту по передаче прав на электросетевое имущество. До 8 июля администрация должна проинформировать прокуратуру и УФАС о принятых мерах.

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