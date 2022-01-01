В Пермском крае за сутки новые случаи COVID-19 выявлены в 11 муниципалитетах Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи коронавируса выявлены у пациентов 11 территорий Пермского края.

В Перми заразились 45 местных жителей, в Березниках и Бардымском МО — по три человека. В Краснокамском, Горнозаводском и Очёрском округах — по два.

Единичные случаи заражения ковидом зафиксированы в Пермском, Верещагинском, Кунгурском, Добрянском и Октябрьском округах.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 370 513 жителей региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.