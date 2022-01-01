Андрей Стрельцов
Рустем Хузин остаётся главным тренером ФК «Амкар»
Состав команды претерпит изменения
Главный тренер пермской футбольной команды «Амкар» Рустем Хузин со своим тренерским штабом продолжит работу в клубе. Об этом сообщила пресс-служба «красно-чёрных».
В то же время, состав команды претерпит изменения. Забронировали себе участие в следующем сезоне только нападающие Евгений Тюкалов и Кирилл Кочетов, защитники Антон Бочаров и Денис Кайков, а также голкипер Никита Решетняк.
Подготовку к следующему сезону футболисты «Амкара» начнут 15 июня. Сборы пройдут в Перми на базе стадиона «Звезда». Контрольные матчи также пройдут в Перми или на полях команд соперников.
Напомним, в прошлом сезоне «Амкар» занял в первенстве ФНЛ-2 четвёртое место. Новый сезон стартует уже летом, дата пока не определена.
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