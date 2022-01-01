Андрей Стрельцов Рустем Хузин остаётся главным тренером ФК «Амкар» Состав команды претерпит изменения Поделиться Твитнуть

Рустем Хузин

Константин Долгановский

Главный тренер пермской футбольной команды «Амкар» Рустем Хузин со своим тренерским штабом продолжит работу в клубе. Об этом сообщила пресс-служба «красно-чёрных».

В то же время, состав команды претерпит изменения. Забронировали себе участие в следующем сезоне только нападающие Евгений Тюкалов и Кирилл Кочетов, защитники Антон Бочаров и Денис Кайков, а также голкипер Никита Решетняк.

Подготовку к следующему сезону футболисты «Амкара» начнут 15 июня. Сборы пройдут в Перми на базе стадиона «Звезда». Контрольные матчи также пройдут в Перми или на полях команд соперников.

Напомним, в прошлом сезоне «Амкар» занял в первенстве ФНЛ-2 четвёртое место. Новый сезон стартует уже летом, дата пока не определена.





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