В мэрии ответили на претензии прокуратуры по поводу ремонта набережной в Закамске Надзорный орган выявил нарушения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Приступить к строительно-монтажным работам на набережной в Закамске без согласования с Росрыболовством было решено в связи с аварийным состоянием берегоукрепительных сооружений. Так сегодня в пермской мэрии прокомментировали претензии Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры, выявившей нарушения при ремонте набережной в Кировском районе. В результате и.о. директора МКУ «Пермблагоустройство» было внесено представление.

В администрации пояснили, что работы начались сразу получения положительного заключения государственной экспертизы.

«В настоящее время идёт параллельный процесс получения положительного заключения Средневолжского территориального управления Росрыболовства в отношении данного объекта», — говорится в сообщении.

Напомним, капитальный ремонт набережной в Кировском районе от ул. Чистопольской до ул. Шишкина разделён на два объекта: сквер на набережной и берегоукрепление. В начале мая в своём телеграм-канале глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что на набережной в Кировском районе работы по берегоукреплению завершены.

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