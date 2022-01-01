При проверке ремонта набережной Камы в Кировском районе Перми выявлены нарушения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники природоохранной прокуратуры Перми выявили нарушения при проведении капитального ремонта берегоукрепительных сооружений на набережной Камы в Кировском районе. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

В ходе проверки выяснилось, что подрядчик начал работы, не имея положительного заключения территориального управления Росрыболовства и не согласовав с ним проектную документацию.

В результате и.о. директора МКУ «Пермблагоустройство» было внесено представление.

Напомним, капитальный ремонт набережной в Кировском районе от ул. Чистопольской до ул. Шишкина разделён на два объекта: сквер на набережной и берегоукрепление. В начале мая в своём телеграм-канале глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что на набережной в Кировском районе работы по берегоукреплению завершены.

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