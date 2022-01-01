СКР организовал проверку после публикации видео с избиением мальчика в Березниках ЧП произошло 8 июня Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Следователями СУ СКР по Пермскому краю организована доследственная проверка по факту причинения побоев малолетнему жителю города Березники. Видео избиения ребёнка, заснятое очевидцем, появилось в соцсетях и СМИ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что 8 июня в Березниках в дневное время ребёнку 2010 года рождения нанесли побои.

Предположительно, как можно судить по кадрам, избивал пострадавшего тоже школьник, а несколько сверстников наблюдали за происходящим.

В настоящее время следователями следственного отдела по городу Березники проводятся проверочные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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