Елена Синица В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Оханска Алексею Чуракову был 21 год Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Украине 11 мая погиб ефрейтор, механик-водитель танкового взвода Алексей Чураков. Об этом сообщает администрация Оханского городского округа в своих социальных сетях.

Алексей Чураков родился 31 января 2001 года в Оханске. Службу начал в Высшем танковом училище в Казани, затем продолжил служить в Оренбургской области. После проходил службу по контракту.





Прощание с Алексеем Чураковым состоится 10 июня в Доме культуры (Оханск, ул. Кирова, 18) в 11:00.

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