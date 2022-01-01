Авиакомпания Smartavia открывает новые рейсы из Перми в Москву Регулярные перелёты начнутся с 11 июня Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

С 11 июня начнут выполняться новые рейсы авиакомпании Smartavia из Перми в международный аэропорт Шереметьево (Москва) с периодичностью четыре раза в неделю. Вылеты запланированы на среду, четверг, субботу и воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.

На новом маршруте будут задействованы комфортабельные воздушные суда Boeing 737-800.

Также в период летней навигации из аэропорта Большое Савино пассажиры Smartavia могут улететь в Санкт-Петербург. Полёты в Северную столицу выполняются каждый день.

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