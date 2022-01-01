Елена Синица Предложены кандидатуры для награждения почётными грамотами Перми Грамоты предлагается вручить четырём людям Поделиться Твитнуть

Пермская городская дума

Константин Долгановский

Глава Перми Алексей Дёмкин внёс в гордуму проекты постановления о награждении почётными грамотами четырёх человек. Информация размещена на сайте ведомства.

Так, грамоту предлагается вручить артистке драмы Пермского ТЮЗа Татьяне Гладневой за значительный вклад в развитие культуры и искусства в городе Перми и в связи с 50-летием со дня рождения.

Также предложено наградить директора МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» Ольгу Ушакову. Ей могут вручить грамоту за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе и в связи с Днём физкультурника.

Кроме этого, к награждению предлагается наградить президента Ассоциации развития КВН Прикамья, депутата Госдумы VIII созыва Ирину Ивенских. Обоснование — значительный вклад в поддержку общественных и творческих объединений города Перми, активная общественная деятельность и 50-летие со дня рождения.

Ещё одной кандидатурой является директор МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Молот». Его могут наградить за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Перми и в связи с 60-летием со дня рождения.

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