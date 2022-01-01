Мария Сыропятова Территорию Центрального рынка Перми и рынка «Гача» потребуют развивать комплексно Проект обсудят на публичных слушаниях Поделиться Твитнуть

зона КРТ в районе Центрального рынка Перми

Мария Сыропятова

Площади Центрального рынка Перми и рынка «Гача» станут территорией комплексного развития. Проект об установлении границ данного участка с сохранением прежнего зонирования в четверг, 9 июня, направлен комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на публичные слушания.

Инициатор проекта — министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края.

«Застройщики и собственники не проявляют инициативу (по развитию территории — ред.), — отметила руководитель ведомства Лариса Ведерникова. — Хотим попробовать отразить границы и простимулировать движение собственников по развитию территории».

По словам Ларисы Ведераниковой, концепция развития территории согласована с профильными министерствами.

Напомним, что слухи о возможной застройке Центрального рынка и территории вокруг него циркулируют уже несколько лет. В конце 2019 году о застройке рассуждал тогда действующий губернатор Пермского края Максим Решетников. Он увязывал этот вопрос с необходимостью развития транспортной инфраструктуры в районе рынка и отмечал необходимость ведения переговоров с собственниками территории.

В феврале 2020 года проект реновации Центрального рынка был представлен пермским архитектором Виктором Щипалкиным. По проекту (оценён в 15 млрд руб.) на этом месте планировался комплекс зданий: наряду с административными должны были появиться жилые дома, досуговые и торговые учреждения.

В марте 2021 года на заседании краевого правительства территория рынка «Гача» (расположен рядом с Центральным рынком) попала в список перспективных для застройки в Перми. По оценке главы минстроя Андрея Колмогорова, здесь можно построить 100 тыс. кв. м жилья.

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