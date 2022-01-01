За прошедшие сутки в Прикамье коронавирусом заразились 62 человека Два пациента с ковидом скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае подтверждено 62 новых случая COVID-19, среди заболевших четыре ребёнка и 26 жителей в возрасте старше 60 лет. Выздоровели 77 человек, двое скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 370 513, погибших от инфекции 8 823.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 175 пациентов, 29 из них в тяжёлом состоянии, девять подключены к аппаратам ИВЛ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.