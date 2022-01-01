В День города в Перми ожидается арктическое вторжение В воскресенье 12 июня температура не превысит +12 градусов Поделиться Твитнуть

Специалисты ГИС-центра ПГНИУ предсказали резкое похолодание в Пермском крае 11 и 12 июня. Оно будет вызвано вторжением арктического воздуха из района Новой Земли.

Прохождение холодного фронта ожидается днём в субботу. Перед этим воздух, вероятно, ещё успеет прогреться до +20 градусов и выше. Однако к вечеру столбики термометров резко пойдут вниз, особенно холодно будет ночью: температура не превысит +2…+7 градусов.

Пик похолодания в Перми ожидается в День города 12 июня. Днём потеплеет всего до +12 градусов.

Как уточняет ВЕТТА, похолодание продлится в Пермском крае до начала следующей недели, после чего температура воздуха вернётся к климатической норме.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.