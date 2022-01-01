С 13 июня на месяц в Перми ограничат движение транспорта по ул. Попова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С понедельника, 13 июня, в Перми на месяц ограничат движение транспорта по ул. Попова на участке от ул. Петропавловской до ул. Ленина. Об этом сообщает «Рифей».

Как сообщили в мэрии, ограничение связано «с проведением работ по реконструкции объекта благоустройства».

При этом до 13 августа также полностью закроют тротуар, поэтому одна полоса дороги будет отдана для движения пешеходов.

Работы будет выполнять ООО «ТехДорГрупп».

Ранее сообщалось, что с 17 июня в Перми для прокладки тепломагистрали закроют движение транспорта по ул. Крисанова.

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