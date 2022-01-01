В Перми закроют движение транспорта по улице Крисанова Это связано с прокладкой тепломагистрали Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Перми временно закроют движение транспорта по ул.Крисанова на участке от ул.Ленина до ул.Пермской. Как пояснили в городском департаменте дорог и благоустройства, закрытие связано с реконструкцией объекта инженерной инфраструктуры.

С 17 июня до 24 августа для повышения надежности теплоснабжения жителей Ленинского и Дзержинского районов Перми здесь будет проводиться укладка 225 метров тепломагистрали диаметром 500 мм.

Работы заказало ООО «ПСК».

Объезд закрытого участка возможен по ул.Плеханова и ул.Борчанинова. С момента начала работ на участке дорог появятся соответствующие знаки.

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