Елена Синица Эдуард Соснин: «Уровень безработицы в Пермском крае сейчас аномально низкий» Также фиксируется уменьшение числа закрывшихся предприятий Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Константин Долгановский

Сейчас в Пермском крае аномально низкий уровень безработицы. Об этом сообщил глава краевого минэка Эдуард Соснин на заседании комитета ЗС по промышленности, экономической политике и налогам.

«Это данные и министерства социального развития, и Пермьстата. Безработица находится достаточно давно на стабильно низком уровне», — отметил Соснин.





Он добавил, что в регионе фиксируется появление новых предпринимателей, а также уменьшение числа закрывшихся предприятий.





Напомним, по итогам апреля 2022 года в Пермском крае официально зарегистрировано 9,7 тыс. безработных.

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