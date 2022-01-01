Елена Синица
Эдуард Соснин: «Уровень безработицы в Пермском крае сейчас аномально низкий»
Также фиксируется уменьшение числа закрывшихся предприятий
Поделиться
Твитнуть
Сейчас в Пермском крае аномально низкий уровень безработицы. Об этом сообщил глава краевого минэка Эдуард Соснин на заседании комитета ЗС по промышленности, экономической политике и налогам.
«Это данные и министерства социального развития, и Пермьстата. Безработица находится достаточно давно на стабильно низком уровне», — отметил Соснин.
Он добавил, что в регионе фиксируется появление новых предпринимателей, а также уменьшение числа закрывшихся предприятий.
Напомним, по итогам апреля 2022 года в Пермском крае официально зарегистрировано 9,7 тыс. безработных.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть