Елена Синица За год число безработных в Пермском крае снизилось в два раза В апреле числилось 9,7 тыс. безработных жителей Поделиться Твитнуть

По итогам апреля 2022 года в Пермском крае официально зарегистрировано 9,7 тыс. безработных. Для сравнения: в первом квартале 2021 года в регионе числилось 20,6 тыс. безработных жителей. Такие данные приводит Пермьстат.

Из них пособие по безработице получали 8,4 тыс. человек. При этом, по данным ведомства, число безработных в апреле составляет только 0,78% от экономически активного населения.









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