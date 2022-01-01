«Метафракс Групп» представляет ключевые проекты в сфере «зеленой» химии Поделиться Твитнуть

На площадке конференц-зала Pullman (г. Сочи) 8-9 июня делегация группы компаний принимает участие в ежегодной конференции по операционной эффективности, устойчивому развитию и декарбонизации в нефтяной, газовой и нефтегазохимической промышленности. В ходе дискуссии эксперты обсудят методы и решения по достижению производственной и операционной эффективности, управление рисками, цифровую трансформацию, устойчивое развитие и декарбонизацию отрасли.

«Метафракс Групп» на конференции представляет делегация в составе директора по стратегии и инвестициям Левона Гарсляна, финансового директора Натальи Старцевой, директора по корпоративно-правовым вопросам Маргариты Беляковой, главы департамента страткоммуникаций Марии Коноваловой, главного аналитика по стратегии Лилии Кули, гендиректора ИТЦ «Метафракс» Николая Илюхина и руководителя филиала компании в Москве Василия Перепелкина.

В рамках первого дня работы конференции Наталья Старцева совместно с коллегами из Газпромбанка приняла участие в круглом столе «Реализация проектов в новых условиях. Финансирование и закупки».

«В сегодняшних условиях активное взаимодействие с финансовым партнером дает компании ресурс стабильности в части исполнения ключевых инвестиционных проектов. Для нас ценна мобильность и высокая включенность партнеров», — отметила Наталья Старцева.

9 июня в рамках секции «Устойчивое развитие нефтегазовой и химической отрасли в России и мире» Левон Гарслян представит взгляд «Метафракс Групп» на развитие зеленой химии и ключевые проекты группы. Маргарита Белякова расскажет о внедрении принципов ESG, а Николай Илюхин — о технических и экологических аспектах текущих проектов.

«Метафракс Групп» накоплен значительный опыт реализации ESG-принципов при решении вопросов в сферах экологии, промышленной безопасности, охраны труда, социальной политики и корпоративного управления. С января 2022 года на уровне группы компаний создана специальная рабочая группа по внедрению ESG-принципов. «Зелёные» проекты «Метафракс Групп» являются одними из ключевых в инвестиционном портфеле группы», — сообщил Левон Гарслян.

Трехлетняя программа «Метафракса», направленная на решение экологических вопросов, предусматривает более 5 млрд. рублей инвестиций. В 2021 году объем инвестиций в основной капитал на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов превысил 294,8 млн. рублей.

На правах рекламы





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.