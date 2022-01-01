Торговую зону на первом этаже пермского ТРК «СемьЯ» увеличат на 20% Новые площади займут ювелирный магазин и отделы сотовых операторов Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

Администрация ТРК «СемьЯ» объявила о планах увеличить примерно на 20% торговую зону на первом этаже первой очереди. Площади освободились после переезда магазина «Л’Этуаль».

Сообщается, что в ближайшее время там разместится магазин MIUZ Московского ювелирного завода и пункты обслуживания клиентов сотовых операторов.

В ТРК рассказали, что в настоящее время на качественные площади активнее других претендуют продавцы одежды среднего ценового диапазона, ювелирные магазины и парфюмерные бренды.

Проявляют интерес и ресторанные проекты, но их развитие сдерживают сложности с поставкой импортного оборудования.

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