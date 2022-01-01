Андрей Стрельцов Пермский легкоатлет завоевал золото на престижном турнире в Москве Владимир Никитин победил в забеге на 1500 метров Поделиться Твитнуть

На снимке Владимир Никитин Фото sportbox.ru

Пермский бегун Владимир Никитин стал победителями в забеге на 1500 метров на стартовавших в Москве легендарных соревнованиях "Мемориал братьев Знаменских". Он преодолел дистанцию с результатом 3 мин. 38,76 сек.

Представительница Прикамья Екатерина Ивонина стала второй на этой же дистанции у женщин.

Всего на старт турнира вышли представители сборной России и спортсмены более чем из 45 регионов страны.





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