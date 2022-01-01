Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр кукол вернулся из Сибири с фестивальными наградами Лауреатом стал спектакль «Цветы для Элджернона» Поделиться Твитнуть

фото: Елена Вихрецкая

Пермский театр кукол в начале июня принял участие в конкурсе двух сибирских фестивалей — красноярского «Сибирь. Терра Магика» и новосибирского «Перекрёстка». В обоих случаях был показан спектакль Дмитрия Вихрецкого «Цветы для Элджернона» (12+).

В Красноярске пермская постановка была признана «Лучшим детским спектаклем», а в Новосибирске стала лауреатом в категории «Новация». Судьи оценили нестандартный подход, метафоричность языка и визуальное воплощение постановки: конструктор LEGO, видеоэффекты, «открытая кухня» всех технических моментов.

Дмитрий Вихрецкий, художественный руководитель Пермского театра кукол, режиссёр спектакля «Цветы для Элджернона»:

— Раз по сюжету над человеком поставлен эксперимент, то почему бы нам не поставить его над формой, над нашими возможностями? Традиционным языком театра кукол это не сыграть. В данном случае это театр синтетический, на стыке телевидения, драматического театра, театра кукол и анимации.

Во внеконкурсной программе в Новосибирске был показан ещё один спектакль Пермского театра кукол — «Саша и монстрики» (6+).

«Цветы для Элджернона» — дважды лауреат Пермского городской премии в сфере культуры. Он вошёл в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2020/21, а на конкурсе «Волшебная кулиса» в 2021 году получил приз «За поиск сценического языка в спектакле на социально значимую тему».

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