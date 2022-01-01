Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
«Норма» представит в Перми новые певческие имена
Оперную труппу ждёт пополнение
Стали известны составы певцов в долгожданной премьере оперы Винченцо Беллини «Норма» (12 +) в постановке режиссёра Максима Петрова и главного дирижёра Пермского театра оперы и балета Миграна Агаджаняна. К удивлению пермских зрителей, большинство исполнителей выступят на пермской сцене впервые.
Состав 26 июня:
Норма — Вероника Джиоева
Поллион — Ованнес Айвазян
Адальджиза — Наталия Ляскова
28 июня:
Норма — Мария Баянкина
Поллион — Ованнес Айвазян
Адальджиза — Дарья Терещенко
29 июня:
Норма — Элона Коржевич
Поллион — Борис Рудак
Адальджиза — Ирина Байкова
30 июня:
Норма — Вероника Джиоева
Поллион — Ованнес Айвазян
Адальджиза — Наталия Ляскова
Об участии в постановке Вероники Джиоевой уже сообщалось, сейчас к списку приглашённых исполнителей добавились другие многообещающие имена.
Сопрано Мария Баянкина — солистка Мариинского театра, выпускница Российской Академии музыки им. Гнесиных, лауреат ряда международных и российских конкурсов. Активно концертирует, в том числе участвует в больших музыкальных фестивалях.
Тенор Ованнес Айвазян — солист Национального академического театра оперы и балета Армении им. А. Спендиаряна, заслуженный артист Республики Армения, приглашённый солист Большого и Мариинского театров.
Сопрано Элона Коржевич и меццо-сопрано Дарья Терещенко — новые солистки Пермской оперы, обе переселились в Пермь из Донецка.
Как сообщил «Новому компаньону» программный директор Пермского театра оперы и балета Дмитрий Ренанский, некоторые из новых исполнителей рассматриваются как потенциальное пополнение пермской оперной труппы.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.