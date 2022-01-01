Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Норма» представит в Перми новые певческие имена Оперную труппу ждёт пополнение Поделиться Твитнуть

Мария Баянкина / фото: Оксана Ивлева

Стали известны составы певцов в долгожданной премьере оперы Винченцо Беллини «Норма» (12 +) в постановке режиссёра Максима Петрова и главного дирижёра Пермского театра оперы и балета Миграна Агаджаняна. К удивлению пермских зрителей, большинство исполнителей выступят на пермской сцене впервые.

Состав 26 июня:

Норма — Вероника Джиоева

Поллион — Ованнес Айвазян

Адальджиза — Наталия Ляскова

28 июня:

Норма — Мария Баянкина

Поллион — Ованнес Айвазян

Адальджиза — Дарья Терещенко

29 июня:

Норма — Элона Коржевич

Поллион — Борис Рудак

Адальджиза — Ирина Байкова

30 июня:

Норма — Вероника Джиоева

Поллион — Ованнес Айвазян

Адальджиза — Наталия Ляскова

Об участии в постановке Вероники Джиоевой уже сообщалось, сейчас к списку приглашённых исполнителей добавились другие многообещающие имена.

Сопрано Мария Баянкина — солистка Мариинского театра, выпускница Российской Академии музыки им. Гнесиных, лауреат ряда международных и российских конкурсов. Активно концертирует, в том числе участвует в больших музыкальных фестивалях.

Тенор Ованнес Айвазян — солист Национального академического театра оперы и балета Армении им. А. Спендиаряна, заслуженный артист Республики Армения, приглашённый солист Большого и Мариинского театров.

Сопрано Элона Коржевич и меццо-сопрано Дарья Терещенко — новые солистки Пермской оперы, обе переселились в Пермь из Донецка.

Как сообщил «Новому компаньону» программный директор Пермского театра оперы и балета Дмитрий Ренанский, некоторые из новых исполнителей рассматриваются как потенциальное пополнение пермской оперной труппы.

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