За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 58 новых случаев COVID-19 Два человека скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели ещё 58 человек. Выздоровели 69 местных жителей, двое скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 370 451, погибших от инфекции 8821.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 190 пациентов, 29 из них в тяжёлом состоянии, десять подключены к аппаратам ИВЛ.





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