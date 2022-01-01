Пермский автохолдинг Verra оформил дилерство китайского бренда Exeed Автоцентр Exeed откроется в Березниках в августе Поделиться Твитнуть

Пермский автохолдинг Verra (Toyota, Lexus и Porsche) впервые получил дилерство китайской марки Exeed — премиального суббренда автопроизводителя Chery. Старт продаж автомобилей марки будет анонсирован в июне, а открытие автоцентра Exeed (расположится в Березниках) состоится в августе. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По словам гендиректора компании Анны Бояршиновой, в автоцентре будет представлен весь модельный ряд марки и начнёт предоставляться полный спектр услуг. Решение открыть шоурум нового бренда в Березниках, а не в Перми руководитель объяснила тем, что в этом городе проживает большое количество клиентов компании.

«В Березниках и Соликамске находится много предприятий, для которых мобильность имеет большое значение, и наша задача организовать им профессиональный сервис»,— отметила Бояршинова.

Компания Verra (ранее «Верра Моторс») основана в 1998 году. Сначала в её портфеле были бренды Hyundai, Porsche, Peugeot, BMW, Toyota, Honda. Позже Verra сосредоточилась на трёх брендах Toyota, Lexus и Porsche. В настоящее время компания управляет семью автоцентрами в Перми и салоном автомобилей с пробегом в Березниках. С 2019 года холдинг контролируется семьёй Романа Водянова.

В настоящее время линейка бренда Exeed состоит из четырёх моделей: компактного внедорожника LX на базе Chery Tiggo 7, внедорожника среднего размера TX, его расширенной версии TXL и полноразмерного внедорожника VX. По информации на российском сайте бренда, цена автомобиля марки начинается от 2,5 млн руб.

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