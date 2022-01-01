На одну вакансию в Пермском крае в мае приходилось 5,3 резюме Это оптимальный показатель для рынка Поделиться Твитнуть

В мае 2022 года в Пермском крае на одну вакансию приходилось 5,3 активных резюме. Для сравнения: в Приволжском федеральном округе — 5,4 резюме, в среднем по России — 5,8. Об этом сообщает служба исследований hh.ru. Напомним, в апреле в Прикамье конкуренция за рабочие места также составляла 5,3 резюме на место. В марте показатель был 4,5, а в среднем за 2021 год — 3,5 резюме на одну вакансию.

Эксперты считают, что средний показатель конкуренции за рабочие места остаётся оптимальным для рынка. При пяти-шести активных резюме на вакансию у работодателя есть достаточный выбор, а соискатель не испытывает трудностей с вариантами трудоустройства.

Лишь когда уровень конкуренции превышает семь резюме на вакансию, поиск работы усложняется, а при уровне конкуренции ниже трёх резюме работодатели переживают кадровый дефицит.

Наибольшие трудности с поиском работы в Пермском крае сейчас испытывают юристы — на одну вакансию приходится 9,5 активных резюме. Также сложно трудоустроиться выпускникам вузов и студентам — на место претендуют более 9 соискателей. Большая конкуренция и в сфере «Административный персонал» — 8 человек на вакансию.

При этом 17 из 28 профессиональных сфер в Прикамье продолжают испытывать дефицит кадров. Работодателям нужны рабочие, строители, фармацевты, домашний персонал, консультанты.

По словам главного эксперта hh.ru по рынку труда Натальи Даниной, в «беловоротничковых» ролях рынок труда из зоны высокого дефицита людей сместился в зону нормальной конкуренции: работодатели отмечают, что подбор по офисным ролям упростился. «Синеворотничковые», рабочие, линейные роли демонстрируют незначительный рост конкуренции, большинство специалистов — в дефиците, а сам рынок остаётся соискательским.

«Вероятнее всего, в ближайшие месяцы на рынке труда продолжатся структурные изменения: одним компаниям будет требоваться меньше людей, другим — больше, где-то вакансий будет очень много, а где-то — очень мало. То есть изменения будут неравномерными и не одномоментными как в региональном, так и в отраслевом разрезе», — отметила Наталья Данина.

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