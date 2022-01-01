В Пермском крае выросла конкуренция за рабочие места Труднее всего устроиться на работу вчерашним школьникам и студентам вузов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В апреле 2022 года в Пермском крае конкуренция за рабочие места выросла до 5,3 резюме на место. В марте показатель составлял 4,5, а в среднем за 2021 год — 3,5 резюме на одну вакансию. Об этом сообщают аналитики hh.ru.

Апрельский уровень пока не превышает норму (5-6 резюме) и в целом поиск работы для соискателей в Прикамье пока остается достаточно комфортным, отмечают эксперты.

Но в некоторых профессиональных сферах уровень конкуренции начал зашкаливать. Так, в регионе стало трудно устроиться в сфере «Начало карьеры, студенты» — на одну вакансию здесь приходится 8,7 активных резюме. На втором месте — «Административный персонал» (8), на третьем — «Юристы» (7,1).

При этом ряд сфер продолжают испытывать выраженный кадровый голод. Например, в сферах «Медицина, фармацевтика»: «Строительство, недвижимость», «Рабочий персонал» на одну вакансию приходится 1 — 1,3 резюме.

Аналитики считают, что безработица в РФ в этом году будет выше, чем в 2021-ом и составит от 5,7 до 7,5% от экономически активного населения.

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