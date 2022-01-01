В Перми судебного пристава будут судить за «обналичку» 222 млн руб. Сотрудница УФССП действовала в составе организованной группы Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы краевого УФССП России, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с февраля 2017 года по август 2018-го обвиняемая, будучи судебным приставом-исполнителем, а затем замначальника межрайонного отдела судебных приставов, на основании заведомо фиктивных документов незаконно возбуждала исполнительные производства о якобы имевшейся задолженности по заработной плате в коммерческих организациях, снимала с их счетов деньги и обналичивала через лицевой счёт межрайонного отдела. Известно, что женщина действовала в составе организованной группы.

Таким образом, было обналичено 164 млн руб., а всего участниками группы через лицевой счёт краевого УФССП обналичено более 222 млн руб.

В отношении обвиняемой уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением последней досудебного соглашения о сотрудничестве.

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