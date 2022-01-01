Анна Брюханова В пермском Доме Советов установят систему пожарной безопасности с сохранением потолочного декора Здание и его интерьеры являются объектом культурного наследия Поделиться Твитнуть

Государственный архив Пермского края

В Перми объявлен аукцион на работы по установке системы пожарной безопасности на объекте культурного наследия регионального значения «Дом Советов» (ул. Ленина, 51). Начальная стоимость контракта — 10 млн руб.

Заказчиком работ выступает ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий». Заявки на участие принимаются до 9:00 15 июня, итоги подведут на следующий день.

Сейчас в здании размещаются органы местной власти, в том числе Законодательное собрание Пермского края, министерства здравоохранения, финансов, строительства, а также избирательная комиссия Прикамья.

Согласно техзаданию, подрядчик должен проложить сети автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией. При монтаже особое внимание уделят сохранению потолочного декора для сохранения интерьера объекта культурного наследия.

Срок выполнения работ — с 30 июня по 14 октября 2022 года.

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