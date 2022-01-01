За сутки новые случаи коронавируса диагностированы в 14 территориях Пермского края Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса выявлены за сутки у пациентов 14 территорий Пермского края.

В Перми заболел 41 местный житель, в Чусовском и Кунгурском округах — по три, по два человека заразились в Соликамском и Октябрьском ГО.

Единичные случаи заболевания зафиксированы в городах Чайковский и Березники, а также в Пермском, Краснокамском, Чернушинском, Суксунском, Красновишерском, Осинском и Берёзовском округах.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 370 393 чел.

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