Из-за грозового фронта отключение электричества произошло в 50 населённых пунктах Прикамья Без света остались 5,7 тыс. человек Поделиться Твитнуть

В результате прохождения по территории Пермского края грозового фронта 7 июня произошло отключение электроэнергии в 50 населённых пунктах 10 муниципальных образований Пермского края, об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Среди пострадавших территорий — Чердынский, Оханский, Лысьвенский, Краснокамский, Верещагинский, Ильинский, Березниковский, Берёзовский, Нытвенский и Очёрский округа.

В общей сложности электроэнергии лишились одна общеобразовательная школа и 1996 домов с населением 5730 чел.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось о поваленных деревьях и отключении света в разных районах Перми.

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