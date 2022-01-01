Грозовой фронт поломал в Перми деревья и оставил без электричества дома Ликвидацией последствий занимаются подрядные организации Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Во вторник, 7 июня, по территории Перми прошёл грозовой фронт с сильным порывистым ветром. Это вызвало падение деревьев и обрывы линий электропередач.

Как сообщили в мэрии, в Единую дежурно-диспетчерскую службу города уже поступило 14 сообщений о падении деревьев. Пострадавших нет.

Глава Перми Алексей Дёмкин поручил главам районов города оперативно вывезти поваленные ветром деревья.

В Индустриальном районе стихия на время оставила без света жилые дома, магазины, на ряде улиц перестали работать светофоры. Об этом «Новому компаньону» рассказали жильцы домов по ул. Карпинского, Подводников, Советской Армии. В настоящее время электроснабжение восстановлено.

В МЧС напомнили, что во время сильного ливня нужно держаться на расстоянии от деревьев и линий электропередач.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.