В детских садах и школах Прикамья детей кормили маслом неизвестного происхождения В Россельхознадзоре рассказали о результатах последних проверок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю опубликовало результаты мониторинга системы «Меркурий», проведённого в июне 2022 года. Как заявили в ведомстве, «были установлены нарушения прослеживаемости молочной продукции, поступающей в социальные учреждения Пермского края».

В частности, в муниципальные детские сады Лысьвы и п. Звёздный поступило по 5 кг сливочного масла «Крестьянское» производителя ООО «Маслосыродельный завод «Уваровский» (Московская обл.). В документации указывается, что при производстве использовалось сливочное масло, полученное от ООО «Фабер» (Московская обл.), не имеющего подтверждающих документов. 6 июня Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям ООО «Фабер» было признано фантомом и исключено из реестра «Цербер».

Также сообщается, что в школу № 9 г. Соликамска поступило 2,16 кг сливочного масла «Крестьянское» производителя ИП Косов С.Ю. (Челябинская обл.), где, согласно данным, для выработки 6 т продукции использовалось 4,359 т топлёного масла и 150 кг сухого обезжиренного молока. В ведомстве заявляют, что фактически такое невозможно, так как учётная запись уполномоченного лица ИП Косов С.Ю. аннулирована в системе ФГИС ВетИС «Паспорт» за внесение заведомо ложных данных.

Информация направлена получателям продукции, губернатору Пермского края, в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, Главному федеральному инспектору по Пермскому краю для принятия мер реагирования.

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