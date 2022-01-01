Елена Синица С начала сезона в медорганизации края из-за укусов клещей обратились 7,9 тыс. жителей В их числе 1,5 тыс. детей Поделиться Твитнуть

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С начала сезона в медорганизации Пермского края из-за укусов клещей обратились 7909 жителей. В их числе 1554 ребёнка. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.

Сообщается, что в 71,9% случаев присасывание произошло при посещении индивидуальных садов, в 24,3% — при посещении леса, в 3,8% — при посещении лесопарковых зон и других территорий.





В 39,2% случаев снятые клещи были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в 4,1% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,4% — гранулоцитарным анаплазмозом человека, в 1,1% — клещевым вирусным энцефалитом.





В числе территорий риска по присасыванию клещей Карагайский МО, Очёрский ГО, Верещагинский ГО, Суксунский ГО, Частинский МО, Оханский ГО, Сивинский МО, Берёзовский МО, Коми-Пермяцкий АО, Краснокамский ГО.

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