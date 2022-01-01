Елена Синица В Пермском крае 60 новых случаев заражения коронавирусом Умерло два жителя региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале «Стоп коронавирус».

За эти же сутки госпитализировано 32 человека. Вылечился от коронавируса 61 человек, умерло двое.





Всего с начала пандемии в регионе выявлено 370 393 случая заражения COVID-19.

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