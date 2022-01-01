Елена Синица В мае общая сумма штрафов за безбилетный проезд в Перми превысила 700 тыс. руб. За месяц составлено более 1,4 тыс. протоколов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае за безбилетный проезд в общественном транспорте Перми было составлено более 1,4 тыс. протоколов об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что общая сумма штрафов за это нарушение в мае превысила 700 тыс. руб. При этом большинство пассажиров всё же оплачивают проезд, добавляют в ведомстве. Так, за май в городском транспорте совершено 13 млн оплат.





В целом, за прошедший месяц проведено порядка 13 тыс. проверок оплаты проезда. Они проводятся на 36 бескондукторных маршрутах.

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