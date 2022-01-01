Елена Синица В Перми на время религиозных праздников увеличат количество автобусов № 46 Автобусы будут ездить с интервалом от пяти до 15 минут Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 9 по 13 июня, на время религиозных праздников «День Святой Троицы» и «Семик» количество автобусов № 46 увеличат до 16 единиц. Об этом сообщает Гортранс.

Отмечается, что все автобусы большого класса будут ездить с интервалом от пяти до 15 минут.





Кроме этого, 11, 12 и 13 июня с 09:00 до 19:00 появятся дополнительные остановочные пункты «Кладбище «Южное» на Южной дамбе и «Кладбище Банная гора» (в направлении в город) в Орджоникидзевском районе.





Для обеспечения безопасности дорожного движения вблизи кладбищ будут дежурить ДПС.

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