На Украине погиб танкист из Кунгура Даниилу Шилову был 21 год Поделиться Твитнуть

Даниил Шилов

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В ходе военной спецоперации на Украине погиб житель Кунгура Пермского края Даниил Шилов, 2001 года рождения. Об этом сообщили в администрации муниципального округа.

Даниил Шилов в 2019 году окончил кунгурскую школу № 21, а в 2021-м — Кунгурский сельскохозяйственный колледж. Затем ушёл служить в ряды ВС РФ. Службу по контракту проходил в должности наводчика танкового батальона.

Администрация и дума Кунгурского муниципального округа выразили искреннее соболезнование родным и близким погибшего. «Светлая память о нашем безвременно ушедшем земляке Данииле Игоревиче навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

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