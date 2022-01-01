За неделю в Перми произошло 10 ДТП с пострадавшими Один человек погиб Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С 30 мая по 5 июня на территории Перми зарегистрировано 10 ДТП с пострадавшими, 17 человек получили травмы, в том числе три несовершеннолетних и один человек погиб, сообщили в ГИБДД.

Сотрудниками инспекции за неделю пресечено 2,9 тыс. нарушений ПДД, в том числе выявлены 64 нетрезвых водителя, 36 водителей без прав, 70 нарушений правил перевозки детей, 51 нарушение ПДД водителями автобусов.

Также было зарегистрировано 360 непредоставлений преимущества пешеходам, 377 нарушений ПДД самими пешеходами.

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